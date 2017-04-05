見警神情慌張 前科男被質問馬上掏出毒包

2017-04-05 12:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕近來警察盤問可疑人士的標準備受公眾討論，屏東東港分局昨晚在網咖前方發現一群可疑民眾聚集，其中一名神情閃爍的男子更是經警方一盤問自知逃不了，馬上就從口袋掏出毒品交付警方自招。

東港警方對轄區內治安熱點瞭若指掌，而轄內網咖因常有不良份子聚集並大聲喧嘩，早已列入加強巡邏之區域。東濱派出所所長郭瑾樺及警員張光仁2人執行巡邏勤務時，郭瑾樺發現數名中年男子坐在機車上聊天，上前初步詢問及查證身分，3名男子雖態度配合，不過其中1名男子卻眼神閃爍、不敢直視警方。

郭瑾樺注意到他的慌張，憑藉多年的實務經驗直覺有異，以小電腦查詢得知有毒品前科，當場喝斥該男子老實將毒品交出來，該男子大吃一驚警方怎麼這麼厲害，立刻乖乖將藏在褲子後口袋的毒品愷他命一小包交付予警方。

警方調查，該36歲的孫姓嫌犯持有愷他命（1.94公克），他卻向警方供稱會吸毒是因最近家庭經濟壓力及負擔重，因心情煩躁才會依賴毒品，將毒品愷他命摻入香菸裡施用，孫嫌採集尿液初步篩檢呈毒品愷他命陽性反應，經偵詢後全案依違反毒品危害防制條例罪函送偵辦。

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