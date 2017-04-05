| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 社會

見警神情慌張 前科男被質問馬上掏出毒包

2017-04-05  12:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕近來警察盤問可疑人士的標準備受公眾討論，屏東東港分局昨晚在網咖前方發現一群可疑民眾聚集，其中一名神情閃爍的男子更是經警方一盤問自知逃不了，馬上就從口袋掏出毒品交付警方自招。

東港警方對轄區內治安熱點瞭若指掌，而轄內網咖因常有不良份子聚集並大聲喧嘩，早已列入加強巡邏之區域。東濱派出所所長郭瑾樺及警員張光仁2人執行巡邏勤務時，郭瑾樺發現數名中年男子坐在機車上聊天，上前初步詢問及查證身分，3名男子雖態度配合，不過其中1名男子卻眼神閃爍、不敢直視警方。

郭瑾樺注意到他的慌張，憑藉多年的實務經驗直覺有異，以小電腦查詢得知有毒品前科，當場喝斥該男子老實將毒品交出來，該男子大吃一驚警方怎麼這麼厲害，立刻乖乖將藏在褲子後口袋的毒品愷他命一小包交付予警方。

警方調查，該36歲的孫姓嫌犯持有愷他命（1.94公克），他卻向警方供稱會吸毒是因最近家庭經濟壓力及負擔重，因心情煩躁才會依賴毒品，將毒品愷他命摻入香菸裡施用，孫嫌採集尿液初步篩檢呈毒品愷他命陽性反應，經偵詢後全案依違反毒品危害防制條例罪函送偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 36歲的孫姓嫌犯持有愷他命（1.94公克），在東港某網咖前被逮。（記者陳彥廷翻攝）

    36歲的孫姓嫌犯持有愷他命（1.94公克），在東港某網咖前被逮。（記者陳彥廷翻攝）

  • 36歲的孫姓嫌犯持有愷他命（1.94公克），在東港某網咖前被逮。（記者陳彥廷翻攝）

    36歲的孫姓嫌犯持有愷他命（1.94公克），在東港某網咖前被逮。（記者陳彥廷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆腐漢堡肉
電鍋菜✧脆梅冬粉蝦
芥末、山葵不一樣？
如何蒸出漂亮蒸蛋？
轉寄

標題：見警神情慌張 前科男被質問馬上掏出毒包


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.