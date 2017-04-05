男持3槍遭查獲 警疑販毒為防遭黑吃黑

2017-04-05 12:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕謝姓男子涉嫌持有3把手槍、55發子彈，4日凌晨投宿苗栗縣頭份市一處汽車旅館時，被桃園市龍潭警分局偵查隊查獲送辦，警方懷疑謝男涉嫌販毒，因憂心販毒過程被「黑吃黑」，才會隨時都帶著槍彈防身。

35歲謝男平時擁搶自重，龍潭警方接獲檢舉，長期派員跟監，警方說，跟監過程中，掌握到謝男涉嫌販毒，且他疑心病極重，只要出門交易，就會帶著子彈上膛的數把手槍防身。

4日凌晨，警方掌握謝男要投宿汽車旅館，就布線逮人，還先派員假扮成汽車旅館的服務人員前往敲門，等謝男鬆懈心防開門時，埋伏在旁的員警就一擁而上，將他壓制在地。

但謝男否認販毒，他供稱，制式手槍1把、改造手槍2把，還有55發子彈，都是友人寄放的，友人日前過世後，他不知道該將槍彈交還給誰，只好自行保管。

警方已依違反槍砲彈藥刀械管制條例將謝男送辦，除了追查槍彈來源外，也要進一步釐清3把手槍是否涉及其他刑案。

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