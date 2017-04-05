刺傷電信櫃哥、毆警 神情恍惚嫌犯被逮
2017-04-05 12:46
中華電信高雄總局門市櫃哥遭刺傷，涉嫌隨機砍人的張嫌被押解上車。（記者黃良傑攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕中華電信高雄總局門市喋血案，持刀刺傷櫃哥的張姓兇嫌落網，警方查扣一把藍色剪刀，張嫌精神恍惚，曾有傷害和詐欺前科，據調查他與被害人不認識，他嗆不怕中華電信董事長，被押走前又罵前總統陳水扁。
中正三所所長陳仁正指出，張姓男子（45歲）今早9點10分左右，進入位於林森一路中華電信總局門市，被害人周姓櫃哥（28歲）起身詢問其辦理何種業務，張嫌冷不防拿出一把剪刀，朝周男的左手臂猛力揮刺1刀，刀深約3、4公分，周男當場血流如注。
當時門市內有10多名洽辦電訊業務民眾，門市人員和民眾見狀都嚇壞，急忙把受傷的周男扶進辦公室休息，立刻向警方報案，並通知救護車馳援，員警迅速抵達門市，張嫌反而一派輕鬆坐在櫃前椅上，沒有逃離現場。
警員黃錫安逮捕隨機砍人的現行犯，張嫌奮力反抗、掙扎，出拳攻擊黃錫安的右臉，造成員警右眼擦傷，警方壓制張嫌將他逮回派出所，張嫌稱與被害人周男不認識，卻又說不出為何刺傷對方，卻回答「才不怕中華電信董事長」，警方發現兇嫌的精神恍忽，甚至不知所云。
警方正釐清兇嫌砍人動機，強調對隨機砍人案件，絕對嚴正執法，全案依傷害罪、妨害公務案移送，但當員警押送張嫌赴檢方偵訊時，張嫌突然又嗆罵前總統陳水扁，但內容卻含糊不清。
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中華電信高雄總局門市周姓櫃哥，莫名挨刺血流如注，消防人員緊急將他包紮送醫。（記者黃良傑翻攝）
警方查扣行兇的剪刀，刀上沾滿血跡。。（記者黃良傑翻攝）
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