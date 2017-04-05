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關卡難過竟直播燒炭 男演員及時被救回一命

2017-04-05  12:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾在多部本土劇中擔任男配角的劉姓演員，今日凌晨3時，突然在臉書上邊拿出瓦斯噴槍燒紅煤炭直播燒炭，邊講著「過不了自己這關」，幸好他友人及時發現報警，才挽回他一命，現在就醫診治中。

40歲的演員劉男，曾在傳播公司事攝影工作，也多次參與過民視、三立電視台等多部本土劇演出，但大多是一些小配角的角色，近年則積極往幕後及導演工作。

劉男是今天凌晨3時許，突然在臉書開放直播，先說自己是第一次直播，「想跟你們再聊聊天」，但話題莫名一轉，講訴著自己生活不如意、過得很辛苦，說「過不了自己這一關」，接著竟拿出瓦斯噴槍朝盆內的煤炭噴，隨即直播斷線。

正在觀看劉男臉書上的友人見情況不對勁，急忙撥打119報警，所幸警消及時趕到劉男位在台北市天祥路的住處，將劉男送往臨近馬偕醫院救治，目前意識清楚，已無大礙。

但他友人對於劉男輕生原因並不清楚，許多友人也陸續在他臉書上留言，希望他早日康復，度過難關。

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  • 演員劉男。（記者劉慶侯翻攝自劉男臉書）

    演員劉男。（記者劉慶侯翻攝自劉男臉書）

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