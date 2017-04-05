| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯脫鉤 新台幣午盤走貶7.6分 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 社會

怪叔叔出沒！ 男拐童進地下停車場摸臀

2017-04-05  12:11

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市1名10歲男童，日前中午放學後獨自返家，孰料正準備進入住家時，竟遭到1名陌生男子牽手搭訕，男子隨即將男童帶進社區地下停車場，趁著四下無人時，伸出鹹豬手襲擊男童臀部，甚至要求男童脫褲，所幸一名女住戶剛好經過，發現男子舉止怪異，出言制止，及時搭救，才嚇得男子落荒而逃，警方事後也找到涉案的36歲郭姓男子，經查其有重度精神障礙，平時行為不受控制，郭父事後也頻向警方與男童道歉。

警方調查，郭男領有殘障手冊，平時都在新莊區一帶遊蕩，但並無攻擊性，此次也是首次犯案。據了解，上個月31日中午，郭男在外遊蕩時發現男童，一路尾隨至男童住家，隨後將男童帶至人煙較稀少的地下停車場，伸手觸碰男童臀部，當時下樓準備開車出門的1名女住戶發現郭男異狀，當場喝斥「你在幹什麼？」，嚇得郭男趕緊逃跑。

警方經調閱監視器畫面，發現涉案男子是常在該區遊蕩的郭男，事後約談其到案說明，郭父向警方供稱，兒子平常沒有攻擊傾向，沒想到這次竟會性騷擾男童，對此感到抱歉，承諾往後會好好照看，警訊後依性騷擾防治法將他送辦，事後通報社會局介入評估是否強制送醫。

相關影音

廣告
  • 涉案的郭男在停車場內徘徊。（記者曾健銘翻攝）

    涉案的郭男在停車場內徘徊。（記者曾健銘翻攝）

  • 女住戶（中）發現郭男（綠衣）行止怪異，出聲喝斥。（記者曾健銘翻攝）

    女住戶（中）發現郭男（綠衣）行止怪異，出聲喝斥。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 摸臀 精障男 鹹豬手
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆腐漢堡肉
電鍋菜✧脆梅冬粉蝦
芥末、山葵不一樣？
如何蒸出漂亮蒸蛋？
轉寄

標題：怪叔叔出沒！ 男拐童進地下停車場摸臀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.