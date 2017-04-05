怪叔叔出沒！ 男拐童進地下停車場摸臀

2017-04-05 12:11

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市1名10歲男童，日前中午放學後獨自返家，孰料正準備進入住家時，竟遭到1名陌生男子牽手搭訕，男子隨即將男童帶進社區地下停車場，趁著四下無人時，伸出鹹豬手襲擊男童臀部，甚至要求男童脫褲，所幸一名女住戶剛好經過，發現男子舉止怪異，出言制止，及時搭救，才嚇得男子落荒而逃，警方事後也找到涉案的36歲郭姓男子，經查其有重度精神障礙，平時行為不受控制，郭父事後也頻向警方與男童道歉。

警方調查，郭男領有殘障手冊，平時都在新莊區一帶遊蕩，但並無攻擊性，此次也是首次犯案。據了解，上個月31日中午，郭男在外遊蕩時發現男童，一路尾隨至男童住家，隨後將男童帶至人煙較稀少的地下停車場，伸手觸碰男童臀部，當時下樓準備開車出門的1名女住戶發現郭男異狀，當場喝斥「你在幹什麼？」，嚇得郭男趕緊逃跑。

警方經調閱監視器畫面，發現涉案男子是常在該區遊蕩的郭男，事後約談其到案說明，郭父向警方供稱，兒子平常沒有攻擊傾向，沒想到這次竟會性騷擾男童，對此感到抱歉，承諾往後會好好照看，警訊後依性騷擾防治法將他送辦，事後通報社會局介入評估是否強制送醫。

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