| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯脫鉤 新台幣午盤走貶7.6分 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 社會

與鄰糾紛5年後縱火洩憤 男子被起訴

2017-04-05  12:06

〔記者黃建華／高雄報導〕真是恐怖惡鄰！高雄鳳山福祥街一棟7樓公寓華廈去年8月30日凌晨遭人縱火，百餘住戶倉皇逃生，一名徐姓婦人全身50％燒燙傷，共17人送醫；鳳山警分局案發後調閱監視器，發現是5年前搬離該華廈的25歲王姓男子涉案，將他逮捕，坦承因與住戶有糾紛，懷恨在心，隱忍5年才以打火機引燃1樓電梯控制板及電燈控制器洩憤；高雄地檢署今偵結，將王男依縱火罪提起公訴。

檢方起訴指出，25歲王姓男子先前曾住過福祥街明福公寓華廈，因與某住戶有糾紛，竟於去年8月30日凌晨1點55分許，持打火機徒步前往該華廈中庭，燃燒1樓電梯控制板及電燈控制器及住戶機車手套、信箱信件等物，造成火勢迅速蔓延，共燒毀中庭機車20部、腳踏車3部，並延燒至大樓電梯，導致住戶17人送醫急救，幸虧附近陳姓住戶發現火警，即時通報消防人員撲滅火勢，才未釀成更大財損與傷亡。

鳳山警分局偵查隊調閱監視器，發現一名男子涉嫌縱火，經住戶指認，該名嫌犯曾是該華廈王姓住戶，約5年前搬離。警方當天傍晚就逮獲王姓男子，查扣作案時穿的衣著及點火用的打火機，王嫌起初否認，後來見證據確鑿只好認罪，訊後被依公共危險罪嫌移送法辦。

廣告
  • 王男為了與昔日住戶的恩怨，去年8月30日凌晨縱火，造成公寓一樓中庭機車20部燒毀。（資料照）

    王男為了與昔日住戶的恩怨，去年8月30日凌晨縱火，造成公寓一樓中庭機車20部燒毀。（資料照）

  • 徐姓婦人在火警中嚴重灼傷。（資料照）

    徐姓婦人在火警中嚴重灼傷。（資料照）

  • 涉嫌縱火的王姓男子經檢方偵結，依縱火罪提起公訴。（資料照）

    涉嫌縱火的王姓男子經檢方偵結，依縱火罪提起公訴。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 報仇 縱火
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆腐漢堡肉
電鍋菜✧脆梅冬粉蝦
芥末、山葵不一樣？
如何蒸出漂亮蒸蛋？
轉寄

標題：與鄰糾紛5年後縱火洩憤 男子被起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.