與鄰糾紛5年後縱火洩憤 男子被起訴
2017-04-05 12:06
〔記者黃建華／高雄報導〕真是恐怖惡鄰！高雄鳳山福祥街一棟7樓公寓華廈去年8月30日凌晨遭人縱火，百餘住戶倉皇逃生，一名徐姓婦人全身50％燒燙傷，共17人送醫；鳳山警分局案發後調閱監視器，發現是5年前搬離該華廈的25歲王姓男子涉案，將他逮捕，坦承因與住戶有糾紛，懷恨在心，隱忍5年才以打火機引燃1樓電梯控制板及電燈控制器洩憤；高雄地檢署今偵結，將王男依縱火罪提起公訴。
檢方起訴指出，25歲王姓男子先前曾住過福祥街明福公寓華廈，因與某住戶有糾紛，竟於去年8月30日凌晨1點55分許，持打火機徒步前往該華廈中庭，燃燒1樓電梯控制板及電燈控制器及住戶機車手套、信箱信件等物，造成火勢迅速蔓延，共燒毀中庭機車20部、腳踏車3部，並延燒至大樓電梯，導致住戶17人送醫急救，幸虧附近陳姓住戶發現火警，即時通報消防人員撲滅火勢，才未釀成更大財損與傷亡。
鳳山警分局偵查隊調閱監視器，發現一名男子涉嫌縱火，經住戶指認，該名嫌犯曾是該華廈王姓住戶，約5年前搬離。警方當天傍晚就逮獲王姓男子，查扣作案時穿的衣著及點火用的打火機，王嫌起初否認，後來見證據確鑿只好認罪，訊後被依公共危險罪嫌移送法辦。
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