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驚！家長下車如廁 不慎將幼兒反鎖車內

2017-04-05  12:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名家長4日傍晚下車如廁，卻不慎將自車反鎖，讓1歲多的小孩獨坐車內，由於氣候悶熱且天色已暗，急得報警求援；新豐分駐所線上巡邏員警趕到後，協助連絡鎖匠打開車門，平安救出小孩，結束這場驚魂記。

新竹縣警察局竹北分局表示，清明節連假最後一天，卻獲報新豐鄉紅樹林停車場，有小孩遭反鎖車內；新豐所所長陳泓銓、警員劉力榮趕往現場，見1輛深色自小客車內後座的安全座椅上，坐著一名1歲多的幼兒哇哇大哭。

車主向警方說，下車上廁所時，不慎讓自車反鎖；因為氣候悶熱，加上天色昏暗，周邊已無其他人車，擔心小孩在車內氧氣不足，因此趕緊報警求援，讓小孩脫困。

所幸警方立即連絡當地鎖匠前來開鎖，讓小孩脫困，沒有造成傷害及財務損失，讓親子平安返家。

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  • 一名家長4日傍晚下車如廁，卻不慎將自車反鎖，讓1歲多的小孩獨坐車內；所幸新豐分駐所員警協助連絡鎖匠打開車門，平安救出小孩，結束這場驚魂記。 （記者廖雪茹翻攝）

    一名家長4日傍晚下車如廁，卻不慎將自車反鎖，讓1歲多的小孩獨坐車內；所幸新豐分駐所員警協助連絡鎖匠打開車門，平安救出小孩，結束這場驚魂記。 （記者廖雪茹翻攝）

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