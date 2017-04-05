A兩單身老榮民財產286萬 退輔會輔導員重判14年半
2017-04-05 12:00
〔記者楊國文／台北報導〕前退輔會台北榮民服務處輔導員周晉功被控利用職務之便，與婦人李銀花聯手侵占2名單身老榮民共286萬元財產，高等法院今依貪污治罪修例的「利用職務詐取財物罪」重判周14年6月徒刑，還可上訴。
判決指出，80多歲查姓單身老榮民98年7月間由租屋處搬至台北市私立「愛愛院」，查男因屬輔導員周晉功負責轄區內的榮民，因此由周協助安養等事宜，而周見查某已老邁，因此心生貪念。
98年7月23日，周男由查男的葉姓女看護取得查男在99年1月25日到期的100萬元郵局定存單、愛愛院保證金5萬元保管條等相關財物，之後，又向愛愛院張姓社工佯稱，要安排查某轉入住北區榮家，張姓志工因此又將所保管的查某存摺、印章，及相關保證金交由周保管。
不過，周在98年7月27日將查某接出台北市某一套房居住，由婦人李銀花負責照料，過了2天，又改將查送至蘇澳榮院安置，而周與李婦盜領查某帳戶內的財物，共詐得254萬多元。此外，周、李婦也以受託代領就養金的方式，侵占另名吳姓單身老榮民31萬多元。
周涉侵占老榮民財物一事，原本神不知鬼不覺，因查男友人發現查某入住蘇澳榮家後的財物疑遭不當支用，退輔會因此展開調查，全案才曝光。偵審時，周男、李婦已返還大多數不法所得。一審時，李婦被依貪污治罪修例的「利用職務詐取財物罪」的共犯判2年、緩刑5年確定。
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