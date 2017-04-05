懷疑女子是小三 婦竟持刀搶手機查看被起訴

2017-04-05 11:52

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市瑞芳區一名王姓婦人懷疑闕姓女子介入自己的家庭，去年11月18日持剪刀威脅闕女將手機交出，供她查看相關紀錄。闕女交出手機後，用手撥開利剪時，不慎被刺傷中指及手掌，憤而對王婦提出妨害自由等告訴。基隆地檢署認定，王婦強搶手機屬實，依涉犯妨害自由罪將她起訴。

闕女不甘受辱，到瑞芳礦工醫院驗傷後，跑到瑞芳分局對王婦及其丈夫提出告訴。

檢警調查，53歲王姓婦人懷疑魏姓丈夫與闕女有曖昧關係，透過丈夫約出闕女談判，等闕女一抵達，就拿出預藏的利剪，指著她的脖子，要闕女交出手機，還嗆「我為什麼要跟你分享丈夫」。偵查期間，王婦取得闕女的原諒，撤回傷害及毀謗等告訴。檢察官今依妨害自由罪，將王婦起訴。