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緝毒達人巡邏 阻3公斤毒品流入市面

2017-04-05  11:51

［記者劉婉君／台南報導］台南市警局歸仁分局仁德分駐所副所長李壁池與警員駱靖穎，昨天深夜執行勤務時，於中山高速公路仁德交流道附近，發現30歲吳姓男子駕駛的自小客車行跡可疑，盤查後於自小客車後車廂當場查獲約3公斤重的毒品，市價行情近200萬元，及時阻止大量毒品流入市面。而這也是李壁池今年以來，查獲的第4件毒品運輸販售案，吸食案件約30件，堪稱「緝毒達人」。

昨天深夜11時30分左右，李壁池與駱靖穎執行巡邏勤務時，在仁德區中山路與文心路口，發現雲林縣籍的吳姓男子駕車開進巷子裡不久後又立即開出來，由於該條巷道平日很少有人車出入，兩人覺得可疑，上前盤查，吳姓男子自稱只是找朋友聊天，並故作鎮定配合員警搜查。但在員警要求打開後車廂時，卻一度假裝後車廂故障，經員警協助開啟，才又假意翻動雜物配合，直至眼尖的眼警瞄到可疑的包裝粉末，吳嫌才坦承車上載有毒品。

警方在吳嫌車上起出毒咖啡一大包、重1016.6公克，二級毒品搖頭丸100顆，三級毒品愷他命兩大包、重1993.2公克。全案依毒品危害防制條例運輸毒品移送台南地檢署偵辦。

吳嫌警訊時供稱，因缺錢花用，以2萬元的代價，幫綽號「偉哥」的男子從台南運送毒品到嘉義，取貨及交貨地點均由「偉哥」主動透過其提供的工作機及網路通訊軟體連繫，他並不清楚「偉哥」的身份及棲身地點。昨天是第一次送貨，在台南市南區向「偉哥」取得毒品後，拿到前金1萬元，原計待將毒品運到中山高嘉義水上交流道後，再打電話給「偉哥」，由「偉哥」通知貨主前往取貨，事後再取得後謝1萬元。

該批毒品一旦送抵嘉義，將隨即流入市面，員警機警查獲毒品，及時阻止大量毒品危害社會，台南市警局副局長陳書田及歸仁警分局分局長鄭榮崑今天上午前往仁德分駐所頒發破案茶。

李壁池與駱靖穎表示，毒品一旦上癮，就不易戒掉，不但危害個人健康，也破壞家庭的幸福，員警偵破的竊案或搶案中，10件有9件嫌犯都有毒品前科，只要多一點用心，留意可疑人車，就有機會防止一件毒品危害及後續可能衍生的治安問題。

歸仁警分局呼籲，依照毒品危害防治條例，販賣毒品最重可處死刑或無期徒刑，切勿接觸毒品，以身試法，甚至遭毒販利用成為販毒共犯。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 台南市歸仁警分局仁德分駐所查獲總重近3公斤的毒品及搖頭丸100顆。（記者劉婉君翻攝）

    台南市歸仁警分局仁德分駐所查獲總重近3公斤的毒品及搖頭丸100顆。（記者劉婉君翻攝）

  • 台南市警局副局長陳書田（右二）及歸仁分局長鄭榮崑（右一）頒發破案茶給仁德分駐所副所長李壁池（左二）及警員駱靖穎（左右）。（記者劉婉君翻攝）

    台南市警局副局長陳書田（右二）及歸仁分局長鄭榮崑（右一）頒發破案茶給仁德分駐所副所長李壁池（左二）及警員駱靖穎（左右）。（記者劉婉君翻攝）

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