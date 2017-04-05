新北拆除大隊不拆違建 壓死巡佐國賠210萬

2017-04-05 11:36

〔記者項程鎮／台北報導〕102年蘇力颱風襲台，吹落新北淡水區某建物的頂樓違建磚牆，砸死凌晨下班返家的淡水警分局巡佐陳錦榮，最高法院維持高等法院見解，認為新北市政府違章建築拆除大隊失職，依國家賠償法，判決拆除大隊國賠210萬元定讞。

判決指出，屋主邱建峰96年底把房子賣給男子林義欽，林男僱工在頂樓加蓋違章建築，林男還沒在頂加違建上面蓋鐵皮屋頂，就因沒依約付清屋款，遭邱男收回房子，里長和鄰居擔心違建的磚牆掉落傷人，向新北市府陳情，但新北市府拆除大隊認為本案不是興建中的違建，不願來拆。

102年7月中旬蘇力颱風襲擊台灣，同月13日凌晨2點多，巡佐陳錦榮結束勤務騎車返家，行經本案房屋旁，遭被蘇力吹落的頂加違建磚牆砸中頭部，送醫不治死亡，陳男的母親、太太和兒子聲請國賠。

士林地院認定拆除大隊不須國賠，上訴後，高院認為，拆除大隊怠於執行職務，導致陳男遭掉落違建磚牆砸死，陳男死亡和公務員的不作為有因果關係，判決拆除大隊須賠償家屬共210萬元，上訴後被最高法院駁回。