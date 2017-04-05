疑欠債壓力大 父帶腦麻女兒自殺身亡

2017-04-05 11:01

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市一對父女今天被人發現陳屍車內，疑引入廢氣自殺。警方初步調查，死者54歲陳男疑因積欠債務，帶著18歲罹患腦麻女兒輕生。

一名晨運民眾上午6時50分行經鳥松區大同路排水溝旁，有輛汽車引廢氣進入車內，探查發現1男1女躺在車內，警消趕抵時2人已經氣絕，經查為陳姓父女，現場沒有遺書。

陳男親友表示，他積欠債務，長期照顧腦麻女兒多年，壓力很大，曾說「想帶女兒一起走」，沒想到發生憾事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關影音