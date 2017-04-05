日商涉非法進口胎盤素 日籍負責人等3人被訴
2017-04-05 10:52
〔記者謝君臨／台北報導〕日商喜萊博公司涉嫌自98年至100年間，未經許可輸入含有人類或動物成分的胎盤素，並竄改多項化妝品的製造、保存日期，此外，染髮劑含色素違反衛福部公告，台北地檢署今依違反《藥事法》等罪嫌，起訴喜萊博公司、在台負責人藤本麻木子、經理吳泰霖、倉管李柏諌。
據了解，胎盤素是愛美人士回春聖品，但我國仍將胎盤素列為藥品，輸入胎盤素必須經過主管機關核可，事實上，衛福部食藥署迄今尚未准許任何胎盤素進口，但喜萊博卻對外販售胎盤素濃縮液、胎盤素錠，引起檢調注意。
檢方調查，喜萊博涉嫌自98年起，輸入及販賣含人類及動物成分的胎盤素碇，懷疑是以其他化妝品名義輸入胎盤素，此外，染頭髮劑含有色素，違反衛福部公告，涉嫌違反藥事法、偽造文書等罪嫌。
檢方發現，喜萊博販售的多項化妝品，疑似製造、保存期限標示不實，去年12月搜索喜萊博公司，查扣相關進出貨明細等資料釐清。
喜萊博以「城野醫生」為品牌，標榜日本第一醫學美容保養品牌、美容、水凝露專家，於各大百貨公司皆設有專櫃，主力商品包括化妝水、面膜、水凝露、胎盤素濃縮液、美容彩妝等。
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