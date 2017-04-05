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色男5年內2度伸鹹豬手 法官視為累犯判刑

2017-04-05  10:50

〔記者溫于德／台北報導〕一名陳姓男子在網咖內見女子阿美（化名）秀色可餐，竟伸鹹豬手強搓胸部、噁出舌頭強吻，事後遭逮。法官認為，被告5年內又犯同樣罪刑，依法得視為累犯，並加重其刑，今依強制猥褻罪判他有期徒刑8月，仍可上訴。

據了解，陳男早在民國99年元月，就因在台大醫院內，調戲一名獨自坐在會客室內的女子，噁稱「妳胸部好大，想摸摸看」，隨即伸手撫摸被害女子私處得逞並逃跑，隔日遭逮；被告事後遭法院依違反性騷擾防治法，判拘50日確定。怎知，他隔年6月又在同一家醫院碰觸另名被害女子大腿內側，也被依法判有期徒刑4月確定。

已有2次性騷擾前科的陳男，相隔4年餘再度犯案；台北地院判決指出，被告去年4月14日下午，見阿美獨自在網咖內使用電腦，先以手觸摸且貼臉搭訕得逞，但遭推開；豈料他竟強行擁抱，並將手伸入被害女子衣服內搓胸、抓臀得手。後因女子報警，才又被逮。

法官表示，陳男前次性騷擾遭判拘確定，並於100年12月16日執行完畢，卻又於5年內再度犯同樣罪刑，得視為累犯，依法加重其刑，今判刑8月，可上訴。

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  • 陳姓男子5年內2度伸鹹豬手犯案得逞，法官視為累犯，依法加重其刑，今依強制猥褻罪判有期徒刑8月。（記者溫于德攝）

    陳姓男子5年內2度伸鹹豬手犯案得逞，法官視為累犯，依法加重其刑，今依強制猥褻罪判有期徒刑8月。（記者溫于德攝）

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