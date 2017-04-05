中華電信高雄總局喋血！不速之客跳入櫃台砍傷員工
2017-04-05 10:31
中華電信高雄總局喋血！不速之客跳入台砍傷電信員工。（記者黃良傑攝）
〔記者黃良傑、葛佑豪／高雄報導〕高市中華電信公司電信總局櫃台辦公室，今早9點20分發生砍人事件，一名男子闖入一樓櫃枱，持剪刀朝周姓男員工刺砍，左肩挨刺多刀，血流電信局辦公室，嚇壞前往辦理手機通訊業務的民眾，新興分局中正三所獲報趕往處理，將涉嫌砍人的張姓男子（45歲）帶回偵訊，警方也在現場採集證據，砍人原因目前仍在調查，中華電信人員一度企圖阻止媒體採訪。
中華電信高雄營運處則表示，受傷的員工手臂受傷送醫，應無生命危險，這是高雄營運處第一次發生這種事，當時不少員工都嚇到了，受傷的員工平日表現正常，至於歹徒行兇原因，已交由警方處理，公司並不清楚。
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