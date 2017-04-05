被小屁孩利用典當贓物 2大學生被起訴
2017-04-05 10:33
［記者楊政郡／台中報導］魏姓、溫姓兩名大學生，原都不認識黃姓少年，黃姓少年在家偷了母親的金項鍊1條、戒指2只，找上他們兩人幫他拿到銀樓典當得款2萬3千元，被查出來觸犯贓物罪，魏、溫兩人說當時也覺得怪怪的，只想幫忙，沒想那麼多，事後有拿到2千元車馬費，兩男被依贓物罪起訴，黃姓、林姓少年移送少年法庭。
起訴書指出，魏、溫兩人是同學關係，原都不認識太平區的黃姓少年，105年4月中旬黃姓少年在家偷了媽媽的金項鍊1條、戒指2只，拿到銀樓想典當，但銀樓業者一看覺得怪，就搬出未成年人不能典當理由拒絕。
黃男找上網友林某（未成年，一併移送少年法庭），林則找到魏與溫兩人，魏與溫都明知這是黃某不法取得之贓物，仍一起前往太平區某銀樓，由魏以他的名義進行典當，獲得2萬3千元，後來黃姓少年給魏、溫兩千元車馬費，給林7千元仲介費，而黃某媽媽發現後報警處理。
魏某辯稱，當時覺得怪怪的，沒想那麼多，只想幫忙，事後有拿到2千元車馬費。溫某辯稱，他不知金飾來源，也沒有問當時的懷疑，林某事後有要分2千元給他，他以「髒錢」為由拒絕。檢察官認為兩少年均已說出全部實情，兩被告臨訟辯解，是卸責之詞不足採信。
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