實彈訓練教官中彈癱瘓 中將許昌獲不起訴
2017-04-05 10:32
〔記者錢利忠／台北報導〕國安局特勤中心前年3月進行實彈訓練，演練真人實境、互相對打時，發生靶場教官、中校訓練組長郭耿宏遭學員跳彈擊傷意外，郭耿宏因此頸椎碎裂，頸部以下癱瘓；郭認為時任國安局特勤中心副指揮官的許昌，鼓勵教官推行膽識訓練，須對其槍傷負責而提告；台北地檢署則認為許昌罪證不足，今將許昌不起訴。
檢方調查，此次意外是實彈訓練所致，訓練過程是根據真人實境，叫學員和靶場教官面對面，向特定目標進行實彈射擊「互打」，事發時7名新訓隊員分別以3人及4人列隊，排成兩排面對面射擊。
許昌是陸軍官校70年班、憲兵學校正規班73年班畢業，曾任國安局特勤中心副指揮官，在特勤中心誤擊意外案發後已轉調。
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