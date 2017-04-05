下坡彎道失控自撞 酒駕男撞破頭

2017-04-05 10:31

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市26歲邱姓男子，昨日深夜11時許酒後返回五股住家，行經五股區登林路一處下坡彎道時，疑似不勝酒力又猛踩油門，車輛失速撞上路邊3輛汽機車，自己則因強大的撞擊力道撞破頭，所幸就醫後無生命危險，經查其酒測值1.06，車頭全毀又受傷，事後還得面臨酒駕刑責，讓警方不禁痛斥：「真的罰不怕！」

新北市消防局表示，昨晚11時許接獲民眾報案，指稱五股區登林路發生小轎車自撞事故，警消趕到現場時發現邱姓駕駛已自行脫困，其頭部有撕裂傷，但神情恍惚，身上散發出濃濃酒味，緊急將他送醫治療。

目擊民眾向警方指稱，出門時碰巧看到邱男的白色小轎車疑似車速過快，過彎失控撞到路邊機車，在撞上2輛轎車才停下，一度還想倒車逃逸，他趕緊上前制止，邱男才下車。

警方調查，邱男的酒測值高達1.06，他向警方供稱，當時在朋友家喝了2杯高粱酒，孰料返家途中出事，警訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆