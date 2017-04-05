李宗瑞女友爆料：李家曾被1對姊妹花、警察勒索

李宗瑞涉嫌性侵、偷拍。據傳李家曾被1對姊妹花、警察勒索。（資料照）

2017-04-05 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕當年李宗瑞偷拍、性侵事件轟動一時，甚至有中國導演籌拍相關電影，李宗瑞當時的正牌女友賴慕禎受訪透露，有1對被偷拍的姐妹花和黑道、警察向李家勒索高額金錢！

《鏡週刊》報導，賴慕禎曾聽李宗瑞和李的媽媽說過，有1對被偷拍的姐妹花，發現李的電腦有偷拍檔案，她們趁機下載燒成2片光碟，為了向李家要錢。

賴慕禎說，後來其中1片光碟流入黑道和警察手裡，他們也勒索李家，不過李家人沒透露被索了多少錢，也沒透露有哪些黑道，當時她不想惹麻煩也沒有追問。