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中華電信高雄總局喋血！不速之客跳入櫃台砍傷員工
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無業男持刀搶超商 警方追緝中

2017-04-05  09:55

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市太平一名37歲林姓男子，5日凌晨疑因不滿父親嫌他沒工作，離家出走後，叫26歲陳姓表弟開車載他去超商買菸，結果林男卻持刀威脅店員交錢得手2000元後離去，陳男試圖勸阻無效後勸他投案，2人在車上發生爭執，陳男在永義路附近加油站將林男趕下車，警方已鎖定對象，目前追緝林男中。

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  • 林嫌搭表弟的車到超商搶劫。（記者何宗翰攝）

    林嫌搭表弟的車到超商搶劫。（記者何宗翰攝）

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2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
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