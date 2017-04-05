無業男持刀搶超商 警方追緝中

2017-04-05 09:55

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市太平一名37歲林姓男子，5日凌晨疑因不滿父親嫌他沒工作，離家出走後，叫26歲陳姓表弟開車載他去超商買菸，結果林男卻持刀威脅店員交錢得手2000元後離去，陳男試圖勸阻無效後勸他投案，2人在車上發生爭執，陳男在永義路附近加油站將林男趕下車，警方已鎖定對象，目前追緝林男中。

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