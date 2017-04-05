細故撂人圍毆郭男 6人施暴還恐嚇報警「試試看」

2017-04-05 09:51

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕臉書社團「黑色豪門直播網」日前播出一段影片，影片中一名男子被6名男子帶往偏僻山區，遭到安全帽和樹枝痛毆，頭破血流，滿臉都是血。警方獲報後循線逮人，找到主嫌19劉男子及其餘5名共犯。劉男等人甚至還恐嚇被害人「敢報警試試看」，警方訊後將依依涉嫌妨害自由、傷害、少年事件處理法等案由移送偵辦。

警方調查，事發原因是19歲被害人郭姓男子，曾持石頭砸傷圍毆郭男六人中的魏姓少年，魏姓少年心生不滿，找來主嫌及魏姓少年乾哥劉男，劉男遂帶頭和相關涉案人員將郭男帶往苗栗縣苑裡鎮一處產業道路，持安全帽和路邊樹枝痛毆郭男，讓郭男臉部滿是血痕。

郭男後來被轉送醫院治療，警方詢問當下為何沒有報警處理，郭男則回說因為劉男等人揚言若郭男報警「試試看」，郭男心生畏懼，才不敢報案。