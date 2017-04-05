左營凌晨疑街頭自焚 運將成焦屍
2017-04-05 07:57
［記者黃旭磊／高雄報導］今天凌晨1點41分許，左營區富民路和德威街交叉路口停靠一輛計程車，司機走出車外引起附近居民注意，不久竟於電線桿下疑似自焚，現場冒出火勢及濃煙，消防局出動2車9人前往搶救，到達時人焦黑無生命跡象，火勢於1點55分熄滅。
左營警分局新莊所到場圍封鎖線，並於駕駛座蒐證，警方表示，報請檢方相驗，案情還在釐清，上午將由偵查隊向外說明。
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