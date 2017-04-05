爆閨密遭迷姦內幕！ 李宗瑞正牌女友首度受訪...
2017-04-05 10:01
李宗瑞偷拍事件在當年相當轟動。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕李宗瑞偷拍事件在當年相當轟動，當時李宗瑞的正牌女友賴慕禎（Joyce）涉嫌協助他逃亡，如今她終於首度打破沉默，接受專訪，道出閨密也被迷姦的內幕。
《鏡週刊》報導，賴慕禎透露，當年會與李宗瑞相識相戀，是閨密撮合、介紹，當時閨密對她說李是她在美國念書時認識的朋友，雖然看起來像是個紈褲子弟，但心地非常善良，人品不錯。因為閨密打包票，賴慕禎就與李宗瑞在一起了，但事情爆發後，她認為閨密害了她，但她才知道，原來閨密也被李迷姦、偷拍，而且閨密還不知情。
賴慕禎指出，閨密說有1次她在李宗瑞家喝醉，第2天起床時，發現自己衣衫完整睡在客房，所以她認為李是正人君子，沒想到竟被李宗瑞性侵。賴慕禎說，她和李宗瑞在一起不久，李就坦承因為偷拍性愛影片，遭到警方調查，「只不過我不知道有這麼多人受害，還有我的朋友！」
不過談到李宗瑞，賴慕禎仍認為，李宗瑞應該是受過感情創傷男孩，她透露，李宗瑞很沒安全感，每次她出門總是會問得很仔細。面對男友被判39年，賴慕禎覺得法官判太重，畢竟李沒殺人、放火，但行為真的傷害很多女生，希望他熬完刑期可以改過自新。
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