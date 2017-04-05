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JJ女粉絲紅衣自盡 北市飯店再傳女子自殺

2017-04-05  07:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名吳姓女子去年10月間，被人發現身穿全身紅衣，在台北市一間知名飯店房間內上吊輕生，昨日深夜，這間飯店的員工發現，一名女子在房內上吊輕生，警消趕到時，她已經斷氣。

一名為林俊傑粉絲的27歲吳姓女子，去年10月某天身穿紅色衣物在飯店房內浴室上吊身亡，她生前在臉書控訴，被閨蜜網路霸凌才會尋短，甚至還PO文表示：「我就算死也不會放過你」，事件當時引發討論。

《東森新聞雲》報導，同一家飯店，昨天深夜11點多，飯店員工發現一名50歲張姓女子在房內上吊身亡，警方隨即封鎖現場調查，並聯絡家屬釐清案情。

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  • 一名女子在飯店房內上吊輕生。圖與本新聞無關。（資料照）

    一名女子在飯店房內上吊輕生。圖與本新聞無關。（資料照）

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