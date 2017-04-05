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拒透露客人行蹤 車公司9輛名車被砸

奧迪R8跑車。示意圖。（取自網路）

2017-04-05  06:55

〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和區今天凌晨發生汽車租賃公司遭數名歹徒狂砸案件，雖無人受傷，但店內9輛總價2500萬元的名車被砸，損失不小。

《蘋果日報》報導，凌晨2點多，歹徒分乘4輛車到租車公司，下車即拿石塊、榔頭砸車，包括變形金剛中大黃蜂同型車輛價值約500萬，及出現在多部電影價值1000萬的奧迪R8跑車都受損。

受害人向警方供稱，砸車的一方先前要求租賃公司用GPS幫忙找另一名客人行蹤，可能是遭拒絕後，心生不滿砸店毀車報復。警方已調閱監視器畫面追查犯嫌。

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