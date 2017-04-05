宜市深夜住宅火警 消防救出3人
2017-04-05 04:23
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市新民路130號今天凌晨約2點半發生住宅火警，消防局獲報後派遣宜蘭、員山、特種分隊救災車輛往搶救，消防局表示，火勢火勢約20分鐘後獲得控制而熄滅，現場2大1小共3人受困於4樓頂樓，由雲梯車搶救下來後，意識皆清楚，由宜蘭與員山91車送往陽大醫院急救。
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