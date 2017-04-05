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宜市深夜住宅火警 消防救出3人
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宜市深夜住宅火警 消防救出3人

2017-04-05  04:23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市新民路130號今天凌晨約2點半發生住宅火警，消防局獲報後派遣宜蘭、員山、特種分隊救災車輛往搶救，消防局表示，火勢火勢約20分鐘後獲得控制而熄滅，現場2大1小共3人受困於4樓頂樓，由雲梯車搶救下來後，意識皆清楚，由宜蘭與員山91車送往陽大醫院急救。

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  • 宜市深夜發生住宅火警。（記者林敬倫翻攝）

    宜市深夜發生住宅火警。（記者林敬倫翻攝）

  • 宜市深夜發生住宅火警。（記者林敬倫翻攝）（記者林敬倫攝）

    宜市深夜發生住宅火警。（記者林敬倫翻攝）（記者林敬倫攝）

  • 宜市深夜發生住宅火警。（記者林敬倫翻攝）（記者林敬倫攝）

    宜市深夜發生住宅火警。（記者林敬倫翻攝）（記者林敬倫攝）

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