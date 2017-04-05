清明節跳溪尋短？海巡CPR救回一命
2017-04-05 06:16
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〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化王功漁港昨日晚間發生一起落水事件，一名釣客在漁港後方釣魚時，突然看見有人掉落水面，他趕緊跑到附近海巡安檢所求救，海巡人員發現一名女子在溪中載浮載沉立即跳下搶救，女子被救起時已無呼吸心跳，海巡人員不斷施予CPR，路人也不斷在旁喊「加油」，10分鐘後女子終於恢復心跳，目前送往二林基督教醫院持續觀察。
海巡四一大隊王功安檢所表示，清明節當晚8點20分獲報有民眾在後港溪大排落水，立即出動4名安檢隊員到場搜救，發現葉姓女子（44歲）臉部朝下，飄在溪水中，由於當時正值漲潮，隊員穿妥安全裝備後跳下搶救，女子被救上岸後明顯失溫，也無呼吸心跳，隊員馬上進行CPR急救。
王功安檢所人員說，女子落水到被救上岸約5分鐘，不過急救時彷彿在跟時間賽跑，2名隊員不斷輪流按壓，女子口中不斷吐水，終於在10分鐘後恢復心跳；黃姓隊員說，救她時有點害怕，也希望她趕快醒來，幸好最後恢復心跳，鬆了一口氣。
海巡人員急救畫面被民眾PO上網，引起網友議論，有人表示「看了很緊張又很感動」、「偉大的救護和海巡人員～辛苦了」、「救人一命 勝造七級浮屠」，但也有人說「不要再自殺了好嗎」。
警方表示，從葉姓女子證件上發現家住南投草屯，獨自開著一輛白車到此，意外發生後已通報家屬，至於是否刻意尋短或意外落水，均得等葉女意識恢復後再調查。
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