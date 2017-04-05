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台灣上百公司網站 慘遭駭客入侵
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台灣上百公司網站 慘遭駭客入侵

駭客AnonymousFox，自3月25日起，全面攻擊台灣各網路網站，並將戰續刊登在炫耀戰績的「Zone-H」駭客網上。（記者劉慶侯翻攝自Zone-H網站）

2017-04-05  00:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕駭客團體AnonymousFox，自3月25日起，全面攻擊台灣各網路網站，並將「戰績」刊登在炫耀戰績的「Zone-H」駭客網上；截至目前為止，已有逾百餘家公司行號網站先後淪陷，許多網站現仍處於全面停擺狀況，恐大量資料早已外洩尚不知。

國內資訊安全人員是在執行網路巡邏時，意外在所謂的駭客戰績評論網「Zone-H」上，發現有許多台灣網站被外國駭客組織AnonymousFox駭入攻陷，有的網站至今仍呈現當機停滯狀態。

據了解，全世界各地電腦技藝精良的駭客，無論是個人或團體，長期苦於無法炫耀自我能力，或對外公開展現駭客實力，結果「Zone-H」即時應運而生，近年也漸獲得各國駭客公認是一個「具有公信力的駭客網站」。

駭客會把攻陷的網站提交到Zone-H上，由Zone-H工作人員作重覆審核，以檢查是否真假，在獲得認證後，他們便會將駭客入侵網站的數量逐步作記名添加，最後衍變成進行排行榜比賽，有意無意間把Zone-H創造成各國駭客的競技場所。

Zone-H也是目前最大的Web入侵存檔，幾乎每天都有許多被駭客攻陷的網站被駭客提交至網站，永遠的記錄在Zone-H的資料庫內，也公開讓外界瀏覽，對很多網站管理者而言，這些永遠被存留的紀錄，就是他們失職的恥辱記號。

駭客AnonymousFox，自3月25日起，全面攻擊台灣各網路網站，並將戰續刊登在炫耀戰績的「Zone-H」駭客網上。（記者劉慶侯翻攝自ZＯＮＥ　ｈ網站）

駭客AnonymousFox，自3月25日起，全面攻擊台灣各網路網站，並將戰續刊登在炫耀戰績的「Zone-H」駭客網上。（記者劉慶侯翻攝自ZＯＮＥ　ｈ網站）

駭客AnonymousFox，自3月25日起，全面攻擊台灣各網路網站，並將戰續刊登在炫耀戰績的「Zone-H」駭客網上。（記者劉慶侯翻攝自ZＯＮＥ　ｈ網站）

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