兒子尋老父沒找到 卻在空屋驚見兩具白骨
2017-04-04 22:26
〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區70歲林姓老翁，上月15日騎機車外出後失蹤，其子林男四處張貼尋人啟示，並發動親朋好友上網發佈協尋資訊，日前在中山路459巷內尋獲他騎乘的銀藍色重型機車，但林翁行蹤依舊成謎。
憂心忡忡的林男推測父親應該離尋獲機車處不遠，事後持續在附近尋找，今天中午左右他走至一處廢棄空屋內，發現其中一扇殘破房門，推開查看赫見兩具腐蝕幾近見骨的人體，嚇得趕緊打110報案。
警方獲報後不敢大意，一度朝兇殺案偵辦，後經調查初步排除外力介入，研判可能以自殺成份居高，死亡時間大約1年，由於兩人身上並無證件，目前先將兩具遺體移至殯儀館，後續再釐清身份及死因。
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