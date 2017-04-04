| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

兒子尋老父沒找到 卻在空屋驚見兩具白骨

2017-04-04  22:26

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區70歲林姓老翁，上月15日騎機車外出後失蹤，其子林男四處張貼尋人啟示，並發動親朋好友上網發佈協尋資訊，日前在中山路459巷內尋獲他騎乘的銀藍色重型機車，但林翁行蹤依舊成謎。

憂心忡忡的林男推測父親應該離尋獲機車處不遠，事後持續在附近尋找，今天中午左右他走至一處廢棄空屋內，發現其中一扇殘破房門，推開查看赫見兩具腐蝕幾近見骨的人體，嚇得趕緊打110報案。

警方獲報後不敢大意，一度朝兇殺案偵辦，後經調查初步排除外力介入，研判可能以自殺成份居高，死亡時間大約1年，由於兩人身上並無證件，目前先將兩具遺體移至殯儀館，後續再釐清身份及死因。

廣告
  • 林翁親友上網發佈尋人訊息。（記者余衡翻攝自臉書）

    林翁親友上網發佈尋人訊息。（記者余衡翻攝自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 尋人 白骨
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：兒子尋老父沒找到 卻在空屋驚見兩具白骨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.