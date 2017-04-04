KTV裡看不順眼大亂鬥 連垃圾桶也拿來打

兩群酒客在KTV互看不順眼，雙方手腳齊飛，就連垃圾桶也拿來打。（記者李容萍翻攝）

2017-04-04 22:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區一家KTV在3月28日發生一件酒客鬥毆事件，古姓男子三人凌晨3時40分許喝酒後坐電梯到一樓時，遇上同樣也喝酒的吳姓男子等一行人，雙方互看不順眼在電梯口打了起來，古男等不敵對方多人被圍毆，連放在樓梯口的鐵製垃圾桶也拿來打，其中一人被打到倒地不省人事。

整個過程被一樓監視器拍下，今天被放上社群網路直播，畫面中吳男等人對倒地的男子還不放過多次用腳猛踹，並拿起垃圾桶朝另一人猛擲，讓經過民眾看傻了眼。

中壢警方當下即獲報，出動快打部隊到場時只剩古男等人在場，根據他們的描述，半個小時後在附近逮獲吳男等4人帶回派出所。不過雙方都不提告，警方以違反社會秩序維護法將吳男等4人送桃園地院裁處。

雙方為何打架？警方表示，兩邊都不認識也說出不什麼具體原因，就只是被瞪眼、看不順眼而已，警方除依法偵辦，並持續對轄區內特定場所進行約至掃蕩。