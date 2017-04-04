愛打著雨傘行竊 「雨傘怪客」被拍下身影就逮

2017-04-04 21:34

〔記者慶侯／台北報導〕有竊盜前科的49歲男子張宏光，無論晴雨天都喜歡帶著雨傘，特別的是，他在侵入商家行竊時，也會在屋內打開傘遮掩；被警方稱為「雨傘怪客」的張男，日前仍被監視器完整拍下相貌，警方循線逮人，查出涉案7起，依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方表示，張嫌只要缺錢花用，白天就在西門町周遭逡巡尋找作案對象，深夜時再前往各個商家，以螺絲起子破壞門鎖，再潛入櫃台竊取現金。張嫌作案時，都會打開雨傘遮掩身影，或閃避監視器，但在屋內撐傘的舉動特別引人注意，因此被警方標註為「雨傘怪盜」。

由於月前「雨傘怪客」作案頻繁，警方統計自2月5日起至3月5日，西門町共有包括燒烤店、髮廊及飲料店等7家業者遭竊，損失金額高達6萬餘元。

萬華分局警方經循線追查，日前鎖定張嫌身份及行蹤，最後終於在林口街張嫌住家附近將他緝獲，但張供稱因賭博欠債，到手現金已部花完，全案偵訊後，依竊盜罪移送法辦。