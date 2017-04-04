愛打著雨傘行竊 「雨傘怪客」被拍下身影就逮
2017-04-04 21:34
〔記者慶侯／台北報導〕有竊盜前科的49歲男子張宏光，無論晴雨天都喜歡帶著雨傘，特別的是，他在侵入商家行竊時，也會在屋內打開傘遮掩；被警方稱為「雨傘怪客」的張男，日前仍被監視器完整拍下相貌，警方循線逮人，查出涉案7起，依竊盜罪嫌移送偵辦。
警方表示，張嫌只要缺錢花用，白天就在西門町周遭逡巡尋找作案對象，深夜時再前往各個商家，以螺絲起子破壞門鎖，再潛入櫃台竊取現金。張嫌作案時，都會打開雨傘遮掩身影，或閃避監視器，但在屋內撐傘的舉動特別引人注意，因此被警方標註為「雨傘怪盜」。
由於月前「雨傘怪客」作案頻繁，警方統計自2月5日起至3月5日，西門町共有包括燒烤店、髮廊及飲料店等7家業者遭竊，損失金額高達6萬餘元。
萬華分局警方經循線追查，日前鎖定張嫌身份及行蹤，最後終於在林口街張嫌住家附近將他緝獲，但張供稱因賭博欠債，到手現金已部花完，全案偵訊後，依竊盜罪移送法辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》荔枝椿象蔓延台中 專家研判全台已淪陷
- MLB》王建民高懸10年的紀錄 田中將大拚3年辦不到
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Plan proposed to cut appointees’ pension benefits
- （影音）「子碩」徐鈞浩新戲太灰暗 網友：若青保護你！
- 〈徵文啟事〉孩子愛頂嘴
- 中國荔枝椿象攻陷全台 果樹遭殃、酸液傷人
- 守護沙崙農場 「友善環頸雉西瓜」開賣
- 小米長大了！卡大地布婦女同作樂開懷
- 〈愛情隨堂考〉將心比心 暖系情人出列
- 台灣「北一女神」登韓新聞版面！正到讓韓男直呼要買機票來台
- 2018縣市長選舉 民進黨這些縣市有危機？
- （影音）男粉台上違規偷拍 GFRIEND臉僵識破
- 「經典」案例 國聯勝投王「威」力盡失
- 豬哥亮病情趨穩 醫生：再撐幾個月不成問題
- 向陽路地下道封閉 南陽路攤販聚集
- 米可白自爆炒飯煮成粥 髒鍋子煮麵餵老公
- 中市捷運綠線圍籬大半已拆 機車族要求恢復左轉
- 英加義嬰兒 最愛哭
- 小甜甜桃花開了？搭上SBL球星出遊
- 部落「茵陳蒿」 傳統作物「錢」進生技
- 老字號飯店運用勞動部雙軌計畫 14名學生職場發光
- 美豬、核食問題 陳時中表態︰安全第一
- 《機場捷運各站系列報導》A9林口站 聯開案新興生活圈
- 國軍機密文件曝光 六軍團：為一般事務文件
- 習近平不打高爾夫 川普要傷腦筋了...
- 桃園彩色海芋季 花況不如預期
- 洋蔥騎士造訪曼谷 讚嘆《冰與火之歌》這一點......
- 桃園火車站前機車接送區 6日起移位
- 香港、台北比觀光 連勝文：乾炒牛河比蚵仔麵線
- 北港糖廠列歷史建物 難修繕如危樓
- 哈瑪星下水道工程 文史團體憂老樹受傷
- 學者：慎防中國趁機吃台灣豆腐
- 女星控前夫家暴 攝性愛影片要脅搞3P
- 曾不想婚也不要小孩 約翰希南被爆準備好當爸了！
- 看多鍵盤容嬤嬤 林心如沒在怕酸民
- 一例一休 客運業者喊虧損 柯P：數據拿出來看
- MLB》強打哈波開轟 生涯開幕戰敲了5發全壘打（影音）
- 柯P稱斬首蔣銅像無助團結、經濟 他反批「你真的不懂」
- 中市規定校內撿到錢進市庫挨轟？ 鄉民打臉：假議題
- IKEA小小店長 兒童節當萌主─迎賓元氣一級棒 親子互動經營歡樂時光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：愛打著雨傘行竊 「雨傘怪客」被拍下身影就逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分