旗山林班地火警 空勤出動直升機載水灌救

空勤隊以吊掛水袋方式協助撲滅高雄旗山林班地火災。（記者歐素美翻攝）

2017-04-04 21:04

〔記者歐素美／台中報導〕高雄市美濃區旗山事業區第54林班發生火災，延燒約0.1公頃，因海拔高達1200呎，滅火不易，空勤總隊第二大隊第三隊今天派遣UH-60M黑鷹直升機，上午從清泉崗機場起飛至美濃國中吊掛水袋後，至中正湖取水，共進行18次投水作業，至下午4點多時，已協助將陡峭山勢的火勢撲滅，僅剩延燒至山腳緩坡的零星餘火，由地面消防人員接續處理。

空勤隊表示，火場為箭竹林型，延燒面積約0.1公頃，當時約有3處明火燃燒，撲滅不易，空勤總隊共出動3架次，進行18次投水作業，滅火水量達36公噸，從上午9點多至下午4點左右，終於將陡峭山勢區的火勢撲滅，滅火任務執行成效良好。

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