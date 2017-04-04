疑想闖空門 男子摸走商店鐵捲門遙控
2017-04-04 20:36
〔記者徐聖倫／新北報導〕1名穿的西裝筆挺的年輕男子，前日上午走到新北市永和區大新街某飾品材料行佯裝購物，趁老闆娘轉身入倉庫幫拿東西時，摸走桌上店鐵捲門遙控，接著藉口說忘了領錢離去，昨日凌晨3時許，監視器就拍下這名男子站在該店對街猛按遙控器，疑似想闖空門，老闆娘便將此段影片PO網，提醒附近民眾注意。
警方調查，就監視器看來，無法完全確定摸走遙控器與監視器拍下的對街男子是否為同一人，加上該店在遙控器失竊後就更換晶片，更加無法確認。而該店目前尚未有任何損失，警方目前已循監視器積極鎖定相關可疑人士。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》荔枝椿象蔓延台中 專家研判全台已淪陷
- MLB》王建民高懸10年的紀錄 田中將大拚3年辦不到
- NBA》布魯克林火熱連線 籃網2連勝
- 第6年第101場 達比修今首嚐開幕戰
- 剖開賣場超大炸蝦 真相卻讓他...拿去倒了
- 搶救「惡視力」 「提點子」促下課教室淨空
- 自由廣場》兒歌的白色恐怖年代
- 壁咚不夠看 朴炯植濕吻大力女朴寶英
- 遊隼龍洞巢區 基隆鳥會主動揭密
- 台灣「北一女神」登韓新聞版面！正到讓韓男直呼要買機票來台
- 2018縣市長選舉 民進黨這些縣市有危機？
- 王力宏合體兄弟同台演出 網友拱組團出道
- 王大陸被爆與韓星親密遊日 雙方口徑一致
- 習近平不打高爾夫 川普要傷腦筋了...
- 中職》南英「牛爸」當和事佬 蝦、全握手解心結
- 華仔外出放封 自拍照有暗喻
- 自由廣場》美國風電安裝容量超越水電
- 蒲亭故鄉聖彼得堡地鐵驚爆 民眾驚逃命
- 關懷流浪貓狗 東大生發想創社會企業汪喵食堂
- 芳苑西濱路祭 22乩童5法師誦經14km
- NBA》公牛4連勝 季後賽門票在握
- 社論》提振總統的民調支持度
- 洪金寶自爆愛看日本AV 不拍打戲發願當男優
- 李素貞畫筆下的台灣苦難歷史 首次在日個展
- 自由廣場》兒童節想起媒體壞教育
- 李準基「很想見妳」 她聽完淚崩
- 中職開季首月5連勝 8成拿下季冠軍
- 中國航艦刻意繞宮古海峽 展示軍武威脅
- 聖彼得堡地鐵爆炸案 死亡人數上調至14人
- 美日韓軍演 日使即刻返韓
- Ｈ奶女星想運狗進中國 網友要她游泳偷渡
- 輔信王公開基167年 「飛輦轎、過金火」吸睛
- 專治中國漁船非法捕撈！ 韓國成立特警團
- 愚人節玩笑惹冠佑不開心 達叔老婆出來說話了
- 悠遊卡加值80元遭拒 男飆罵站長：年金被刪活該
- 川普轉彎？美駐聯國大使︰俄確實干預美大選
- 殯葬所火化氣味惹人嫌？ 桃園增設空污防治設備
- 高雄水情吃緊 茂林部落祈雨祭登場
- 自家記者遭槍殺 墨報社停刊自保
- 〈親子會客室〉不斷關門的孩子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疑想闖空門 男子摸走商店鐵捲門遙控
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分