疑想闖空門 男子摸走商店鐵捲門遙控

2017-04-04 20:36

〔記者徐聖倫／新北報導〕1名穿的西裝筆挺的年輕男子，前日上午走到新北市永和區大新街某飾品材料行佯裝購物，趁老闆娘轉身入倉庫幫拿東西時，摸走桌上店鐵捲門遙控，接著藉口說忘了領錢離去，昨日凌晨3時許，監視器就拍下這名男子站在該店對街猛按遙控器，疑似想闖空門，老闆娘便將此段影片PO網，提醒附近民眾注意。

警方調查，就監視器看來，無法完全確定摸走遙控器與監視器拍下的對街男子是否為同一人，加上該店在遙控器失竊後就更換晶片，更加無法確認。而該店目前尚未有任何損失，警方目前已循監視器積極鎖定相關可疑人士。