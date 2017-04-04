| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透、今彩539開獎囉！
 首頁 > 社會

疑想闖空門 男子摸走商店鐵捲門遙控

2017-04-04  20:36

〔記者徐聖倫／新北報導〕1名穿的西裝筆挺的年輕男子，前日上午走到新北市永和區大新街某飾品材料行佯裝購物，趁老闆娘轉身入倉庫幫拿東西時，摸走桌上店鐵捲門遙控，接著藉口說忘了領錢離去，昨日凌晨3時許，監視器就拍下這名男子站在該店對街猛按遙控器，疑似想闖空門，老闆娘便將此段影片PO網，提醒附近民眾注意。

警方調查，就監視器看來，無法完全確定摸走遙控器與監視器拍下的對街男子是否為同一人，加上該店在遙控器失竊後就更換晶片，更加無法確認。而該店目前尚未有任何損失，警方目前已循監視器積極鎖定相關可疑人士。

廣告
  • 監視器拍下西裝筆挺男子，涉嫌摸走店家鐵捲門遙控器。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下西裝筆挺男子，涉嫌摸走店家鐵捲門遙控器。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：疑想闖空門 男子摸走商店鐵捲門遙控


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.