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騎樓非道路？攤商槓警局 法官：要申請才可擺攤

2017-04-04  20:18

〔記者王定傳／新北報導〕朱姓女子去年在騎樓擺攤被罰1500元，她提出行政訴訟，指騎樓是私人土地，並搬出大法官解釋564號，批道路交通管理處罰條例凌駕於憲法上；新北地院法官認為，該條例自大法官解釋後已修改，也就是說，攤商須向權責機關申請，朱女沒有申請，但因她有到案申訴，應罰1200元，警方罰高了，判決撤銷原處分。

在新北市開「脆皮烤鴨一鴨三吃」的朱女主張，大法官解釋第564號曾批判，認為依道路交通管理處罰條例，對在騎樓設攤者處罰並非合法，且該條例未明文禁止騎樓設攤，又無其它法律禁止，此路段非重要道路，也無公告禁止設攤，不影響行人通行狀況下可合理使用。

朱女並指，騎樓是私人土地，與道路不同，騎樓設攤只要不影響行人通行，基本上不違法，大法官也有解釋過，難道該條例可凌駕於憲法之上？

法官認為，朱女在騎樓設攤，有攤架、攤棚、排煙管等器具，只留騎樓後方一小部分供人通行，足使行人通行受到相當程度妨礙，而該條例「在公告禁止設攤處擺設攤位者」已修正為「未經許可在道路擺設攤位」；攤商應先向權責機關或單位申請，但朱女從被警方舉發、裁罰至今，未提出申請核准證明，警方開罰並無不妥。

但依「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，期限內自動繳納或到案者，應處罰鍰1200元；逾期到案或逕行裁決者，處1500元；朱有到案申訴表不服，警方處以1500元，並不適當，撤銷原處分，可上訴。

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  • 騎樓可以擺攤嗎？根據新北法院最新的判決，攤商須向權責機關申請才可以擺攤。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    騎樓可以擺攤嗎？根據新北法院最新的判決，攤商須向權責機關申請才可以擺攤。（資料照，記者洪瑞琴攝）

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