光天化日搶神明 毒蟲被逮回：戒毒有錢會還

廟方指出，掛在神像上的神牌，造價約1萬5000元。（記者王捷翻攝）

2017-04-04 20:39

〔記者王捷／台南報導〕劉姓男子3日中午光天化日下，到台南開基開山宮行竊，趁四下無人之際，搶走神像上掛著的金牌，今日廟方將照片、影像公布在臉書上，警方發現是轄區的毒品人口，到劉的租屋處逮人，警方問他為何偷金牌，他辯稱是為妻子懷孕住院沒錢，才偷金牌變賣想付醫藥費，後來警方發現劉男根本未付醫藥費，劉男才又改口稱金牌賣不了錢，所以扔了，戒毒以後有錢，再打一面金牌還神明。

20多歲的劉男因吸毒，約兩年前與家人斷絕關係，透過朋友介紹認識妻子，兩人在一年前結婚，不過女方家長相當反對女兒與劉男交往，認為劉男有吸毒惡習，會拖垮女兒一生，但劉妻卻認為能用愛改變他，也與家人斷絕關係，與劉男私奔，但劉男仍被警方逮到吸食安毒。

警方透露，約在半年前，警方曾抓到劉男吸毒、行竊，當時他是辯稱妻子剛懷孕，所以要讓妻子過好一點，但是今日警方得知劉男闖進廟裡偷金牌時，就到劉男租屋處逮人，他辯稱因為最近腳痛沒有上工，加上妻子懷孕住院待產，所以才會偷金牌想付醫藥費。

當警方問劉男，金牌最後變賣到哪間銀樓，劉男又改口，稱金牌是用銀鍍金，所以賣不了錢，得知銀樓不收後，就隨手扔了。不過警方四處尋找，都沒找到金牌下落，訊後將劉男依竊盜罪嫌函送法辦，劉男對行竊相當懊悔，坦承戒毒以後有錢會再打一面金牌還給神明。

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