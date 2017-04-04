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北宜34公里1日2死 派出所長臉書沉痛貼文

2017-04-04  19:22

〔記者徐聖倫／新北報導〕今日是清明連假最後一天，不幸的是，北宜公路34公里處竟在今日發生兩起死亡車禍，在新店警分局服務近30年的漁光派出所長唐有為也長期為了北宜的競速問題所苦，他在臉書沉痛呼籲「衷心希望各位愛車的車友，別在北宜公路上競速騎車開車了！」

唐所長服務的漁光派出所轄區正好就是北宜公路坪林段尾端，他在臉書上寫道「我是在坪林服務的警察，近日來北宜公路大小車禍不斷，看著年輕的生命接連倒下，親友痛哭的畫面，真的會讓人鼻酸，打從心裡感到難過，拜託了，為了自己，也為了家人，開心出遊，平安回家比什麼都重要。」

此文一出引來許多網友按讚聲援，有網友同感道「說真的我不太敢去北宜」覺得自己騎好開好都來不及，還要注意競速車輛，也有網友不吝稱讚道「辛苦了，警察大人！」更有網友看到此貼文立志要從警寫道「「我也希望能和您一樣考上警察」。

據了解，不光是今日，本月2日也就是清明連假第2天，就有1輛BMW轎車違規跨越雙黃線吃到對向車道迎面撞擊1名重機騎士，所幸雙方皆輕傷，但今天的2名騎士就沒有那麼幸運，雙雙賠上寶貴生命。

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  • 漁光派出所長唐有為在臉書沉痛貼文，呼籲車友們切勿競速。（記者徐聖倫翻攝）

    漁光派出所長唐有為在臉書沉痛貼文，呼籲車友們切勿競速。（記者徐聖倫翻攝）

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