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掃墓流行燒真的？ 祭祖燒金紙竟把車燒了

桃園市大溪區南興公墓下午發生火燒車意外。（記者李容萍翻攝）

2017-04-04  19:27

〔記者李容萍／桃園報導〕真的？假的？是哪個子孫真孝順？網傳在桃園的掃墓場景，竟然有人燒1輛CRV的休旅車孝敬祖先。

經查，其實這是今天下午3點許發生在桃園市大溪區南興公墓的火燒車意外，消防局第四大隊救災人車抵達現場時，該車已全車燃燒，經消防人員拉水線灌救，火勢於3點25分撲滅，幸無人員傷亡。

據目擊民眾指出，只見公墓旁的金紙疑似延燒雜草，不慎燒到這輛掃墓民眾所停靠的車輛，現場發出熊熊烈火和陣陣黑煙，周姓車主從遠處發現車子起火，相當心疼又傻眼，一度奔跑到現場想發動車子，但已經來不及，只好立刻跳離愛車、任它燒光光，大嘆「有夠衰！」

而一旁掃墓民眾下午把公墓火燒車照片PO上社群通訊軟體，引起網友驚呼：「給祖先送大禮…好孝順」，也有人打趣「原來現在流行燒真的…不流行紙糊的了」。

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  • 桃園市大溪區南興公墓下午發生火燒車意外。（記者李容萍翻攝）

    桃園市大溪區南興公墓下午發生火燒車意外。（記者李容萍翻攝）

  • 桃園市大溪區南興公墓下午發生火燒車意外。（記者李容萍翻攝）

    桃園市大溪區南興公墓下午發生火燒車意外。（記者李容萍翻攝）

  • 桃園市大溪區南興公墓下午發生火燒車意外。（記者李容萍翻攝）

    桃園市大溪區南興公墓下午發生火燒車意外。（記者李容萍翻攝）

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