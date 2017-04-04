掃墓流行燒真的？ 祭祖燒金紙竟把車燒了
2017-04-04 19:27
桃園市大溪區南興公墓下午發生火燒車意外。（記者李容萍翻攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕真的？假的？是哪個子孫真孝順？網傳在桃園的掃墓場景，竟然有人燒1輛CRV的休旅車孝敬祖先。
經查，其實這是今天下午3點許發生在桃園市大溪區南興公墓的火燒車意外，消防局第四大隊救災人車抵達現場時，該車已全車燃燒，經消防人員拉水線灌救，火勢於3點25分撲滅，幸無人員傷亡。
據目擊民眾指出，只見公墓旁的金紙疑似延燒雜草，不慎燒到這輛掃墓民眾所停靠的車輛，現場發出熊熊烈火和陣陣黑煙，周姓車主從遠處發現車子起火，相當心疼又傻眼，一度奔跑到現場想發動車子，但已經來不及，只好立刻跳離愛車、任它燒光光，大嘆「有夠衰！」
而一旁掃墓民眾下午把公墓火燒車照片PO上社群通訊軟體，引起網友驚呼：「給祖先送大禮…好孝順」，也有人打趣「原來現在流行燒真的…不流行紙糊的了」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》荔枝椿象蔓延台中 專家研判全台已淪陷
- MLB》王建民高懸10年的紀錄 田中將大拚3年辦不到
- NBA》布魯克林火熱連線 籃網2連勝
- 第6年第101場 達比修今首嚐開幕戰
- 剖開賣場超大炸蝦 真相卻讓他...拿去倒了
- 搶救「惡視力」 「提點子」促下課教室淨空
- 自由廣場》兒歌的白色恐怖年代
- 壁咚不夠看 朴炯植濕吻大力女朴寶英
- 遊隼龍洞巢區 基隆鳥會主動揭密
- 台灣「北一女神」登韓新聞版面！正到讓韓男直呼要買機票來台
- 2018縣市長選舉 民進黨這些縣市有危機？
- 王力宏合體兄弟同台演出 網友拱組團出道
- 王大陸被爆與韓星親密遊日 雙方口徑一致
- 習近平不打高爾夫 川普要傷腦筋了...
- 中職》南英「牛爸」當和事佬 蝦、全握手解心結
- 華仔外出放封 自拍照有暗喻
- 自由廣場》美國風電安裝容量超越水電
- 蒲亭故鄉聖彼得堡地鐵驚爆 民眾驚逃命
- 關懷流浪貓狗 東大生發想創社會企業汪喵食堂
- 芳苑西濱路祭 22乩童5法師誦經14km
- NBA》公牛4連勝 季後賽門票在握
- 社論》提振總統的民調支持度
- 洪金寶自爆愛看日本AV 不拍打戲發願當男優
- 李素貞畫筆下的台灣苦難歷史 首次在日個展
- 自由廣場》兒童節想起媒體壞教育
- 李準基「很想見妳」 她聽完淚崩
- 中職開季首月5連勝 8成拿下季冠軍
- 中國航艦刻意繞宮古海峽 展示軍武威脅
- 聖彼得堡地鐵爆炸案 死亡人數上調至14人
- 美日韓軍演 日使即刻返韓
- Ｈ奶女星想運狗進中國 網友要她游泳偷渡
- 輔信王公開基167年 「飛輦轎、過金火」吸睛
- 專治中國漁船非法捕撈！ 韓國成立特警團
- 愚人節玩笑惹冠佑不開心 達叔老婆出來說話了
- 悠遊卡加值80元遭拒 男飆罵站長：年金被刪活該
- 川普轉彎？美駐聯國大使︰俄確實干預美大選
- 殯葬所火化氣味惹人嫌？ 桃園增設空污防治設備
- 高雄水情吃緊 茂林部落祈雨祭登場
- 自家記者遭槍殺 墨報社停刊自保
- 〈親子會客室〉不斷關門的孩子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：掃墓流行燒真的？ 祭祖燒金紙竟把車燒了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分