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惡質！通緝男搶7旬老嫗 佳里警16小時逮獲

2017-04-04  19:14

〔記者王涵平／台南報導〕遭通緝涂姓男子閒晃覓目標闖空門，巧遇獨居7旬柯姓阿婆，佯稱借錢未果竟行搶，佳里警方獲報，16小時內抓到涂嫌。

44歲涂姓男子昨日傍晚騎乘自行車在佳里區佳里興一帶俟機闖空門偷竊，巧遇72歲獨居柯姓老嫗，佯稱是老嫗友人之子，開口借錢，柯姓老嫗表示身上的錢是棺材本不能借，涂嫌卻伸手至柯姓老嫗褲子口袋取出皮包內有2500元，表示要先借用，柯姓老嫗告知錢是子女給的紅包，不捨花用，錢也被紅包染料染色，拿走也不能用，未料涂嫌還是強行取走，隨即騎腳踏車逃逸。

警方獲報後沿線查訪，鎖定涂姓通緝犯涉有重嫌，分局偵查隊及佳興派出所共組專案小組，佳興所所長陳明章率員警前往涂姓犯嫌可能出入場所埋伏，今日見涂嫌騎乘自行車返家，涂嫌為避警方查緝，刻意將自行車停放於靠近住處100公尺外之香蕉園，徒步走產業道路欲返家洗澡，但仍被陳明章發現展開圍捕查緝到案。

柯姓老嫗仍從事時薪100元洗碗臨工維生，佳里警方為查緝犯嫌，專案小組不眠不休偵破，市警局長黃宗仁特地至佳興派出所贈破案茶鼓勵。

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  • 44歲涂姓男子昨日傍晚騎乘自行車在佳里區佳里興一帶俟機闖空門偷竊，遇到72歲獨居柯姓老嫗，佯稱借錢卻行搶。（記者王涵平翻攝）

    44歲涂姓男子昨日傍晚騎乘自行車在佳里區佳里興一帶俟機闖空門偷竊，遇到72歲獨居柯姓老嫗，佯稱借錢卻行搶。（記者王涵平翻攝）

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