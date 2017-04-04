員工猝死遭質疑過勞 矽品:一切符合一例一休

2017-04-04 18:57

〔記者歐素美／台中報導〕矽品精密工業公司潭子區中山廠的林姓男作業員，4月3日凌晨3點左右，疑心臟不適，被發現昏倒在生產機台旁，經緊急送醫不治，警方表示，已報請檢察官相驗，將於明日解剖，以釐清死因；矽品公司表示，林男剛休假6天回花蓮掃墓回來上班，最近1、2個月也都沒有加班；林男女友則向警方表示，林男之前就醫，醫師曾表示「其心跳比較慢」。

矽品是從事積體電路封裝及測試的科技大廠，昨天凌晨3點多，林姓男作業員（27歲）在台中市潭子區中山廠生產線工作時，突然倒在生產機台旁，經同廠外籍勞工發現，廠方立即打119通報消防局，消防人員到場即為林男施以CPR急救，並送往台中慈濟醫院，但林男到院前即已無呼吸心跳，經院方急救後仍告不治。

豐原分局潭北派出所獲報即請檢察官相驗，初步排除外力及他殺等可能，將於明天解剖，以了解死因。林男家屬表示，林男很久前就醫，醫師曾表示其心跳比較慢，這兩天並感冒，林男才剛放假返回花蓮與家人一起掃墓，昨是收假第1天上班；有矽品員工爆料指出，矽品公司未遵守勞基法一例一休，加班上限46小時規定，才不時有同事傳出不幸。

矽品公司發言人江百宏表示，林男和弟弟都在矽品從事作業員工作，林男才剛休假回來，而且最近1、2個月也都沒有加班，該公司加班皆符合勞基法一例一休規定，也不會強迫加班，對於林男年紀輕輕就去世，公司同仁都很難過，除配合提供林男工作區間的監視錄影畫面供檢察官釐清案情、調查死因，也積極協助家屬辦理後事。