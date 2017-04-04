婦人失蹤2天 機車摔河岸 命喪阿公店溪

2017-04-04 18:25

〔記者蘇福男／岡山報導〕66歲黃姓婦人前天騎車外出後，即下落不明，今天下午被人發現陳屍在岡山阿公店溪河面，機車摔落在河岸邊坡，警方初步研判，婦人可能車禍摔入河中致死。

今天下午2點多，岡山前峰路的阿公店溪河面，有一具屍體載浮載沉，消防人員利用繩索和長梯把人救起，但已明顯腫脹、死亡多時，警方在附近一處河堤邊坡，找到婦人騎乘的機車，但整部機車倒栽蔥，路面還有煞車痕和擦撞痕跡，警方初判婦人應是發生車禍後，摔入河中溺斃。

婦人的丈夫告訴警方，黃婦前天騎車外出說要去找朋友，卻從此下落不明，警方將調閱附近監視器畫面，以釐清案情。