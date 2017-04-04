死亡巧合！ 北宜公路同日同地 2騎士送命
2017-04-04 18:01
〔記者徐聖倫／新北報導〕抓交替？同地1日釀2死！今上午7時許，24歲潘姓男子騎乘自家機車行經北宜公路34.1公里處往台北方向，該地為右彎，潘某壓車過彎失速犁田滑至對向道撞到迎面而來大貨車當場死亡，今下午1時許又在34.2公里處發生車禍，一樣是機車騎士過彎犁田，不同的是這名溫姓機車騎士是往宜蘭方向自摔撞護欄，不過也是回天乏術。
24歲潘姓男子於早上7時許騎乘普通重型機車行經北宜公路往台北方向，於34公里處1處右彎大彎道押車過彎不慎失去重心，整個連人帶車犁田滑行至對向道，狠撞上迎面而來的大貨車，潘某當場失去呼吸心跳，警消獲報將其送往北市萬芳醫院，今上午9時許仍宣告不治。
然禍不單行，離潘某事故不到7小時，騎乘紅牌重型機車的31歲溫姓男子，由台北出發往宜蘭方向獨自出遊，就在離潘某事故現場僅100公尺，溫某在34.2公里處左彎壓車失速直接犁田滑行撞護欄，溫某也被警消送往萬芳醫院急救，最後不治，經抽血檢測，溫某也未飲酒。
警方表示，北宜公路全段速限為40公里，然今日發生事故現場均未有測速照相，初步難以判斷2名已故騎士是否有超速之虞，警方也呼籲北宜公路彎道綿延，無論是騎車或開車，用路人都必須遵守速限，以免不必要意外發生，警方也將增設回復式導桿、定點測速照相，並加派人員以移動式測速器舉發違規。
據悉，北宜公路33公里處為名的「財茂彎」，因當地財茂茶莊得名，自33公里以後彎道更是多不勝數，是追焦族常出沒的「聖地」，不少機車騎士們都會在該地秀一下自己的押車過彎美技，讓攝影師拍個過癮。警方調查，潘某的事故地點也是追焦族常駐點，而溫某的事故地點則為一般彎道。
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