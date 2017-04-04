南投公墓淪為垃圾場 清明掃墓一肚子氣
2017-04-04 17:21
〔記者謝介裕／南投報導〕又到了一年一度的清明節，南投市千秋里與名間鄉萬丹村交界的公墓地區，儘管豎立「禁倒垃圾」告示牌，但仍遭人亂倒垃圾，簡直淪為垃圾場，十分諷刺，也讓掃墓民眾掃出一肚子氣，希望公所能儘速處理，以要影響先人的風水寶地。
過去民眾尊敬鬼神，對墓地有所忌諱，在墓地亂倒垃圾情況較少，惟近年來因公墓多半位於郊區，且對外交通不太方便的特性，反倒淪為宵小覬覦的場所，其中，南投市千秋與名間鄉萬丹交界的公墓區，面積廣達上萬平方公尺，更令人防不勝防，今日前往掃墓的民眾，赫見祖墳上頭出現一堆堆飲料罐、木板及磚瓦等廢棄建材後，也氣得大罵是誰那麼沒有公德，怎能與死人爭「地盤？」。
南投市公所說，一早接獲民眾通報後，便火速派員前往公墓清理垃圾，惟因部分垃圾已遭人先放火焚燒，導致一時之間，也無法從中了解垃圾源自哪個縣市、鄉鎮或公司行號等關鍵資料，但公所不氣餒，將抽絲剝繭深入調查以外，也考慮在公墓進出口架設路口監視器，畢竟辦案講究證據，一旦攝影機捕捉到偷倒者身影，便可以影像追人，讓涉案人獲得應有的處罰，進而達到遏止垃圾偷倒歪風。
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