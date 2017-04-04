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為掃墓疲勞駕駛 男子連撞6車1人受傷

2017-04-04  17:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕人在新竹工作的彰化市50歲宋姓男子，昨天清晨下班後開車趕回彰化掃墓祭祖，約上午9點多行經彰化市中山路3段時，疑因疲勞駕駛，車子突然失控，撞上停靠路旁的5輛轎車受損，宋男駕駛的汽車經重力碰撞，瞬間回彈衝入車道，撞上由25歲張姓男子騎乘的機車，張男連人帶車倒地，當場昏厥，所幸，送醫後人已清醒、僅肢體擦傷，經治療已無大礙。

彰化警方說，宋男和張男通過酒精測試，都沒有酒駕，這起車禍連同路旁被波及的車輛，共6台汽車和1台機車受損，車禍肇事原因仍需進一步鑑定釐清，停靠路旁被撞凹的5輛轎車，其中，2輛是報廢車、3輛正常車，宋男的轎車車體也受損嚴重，被撞倒的機車也破損。

警方表示，案發時，張男的機車被宋男的轎車後車尾撞倒彈飛倒地，張男疑驚嚇到人昏厥不醒，騎車緊跟在張男後方的張男的2位弟弟，目睹哥哥倒地不起，趕緊停車察看，發現哥哥叫不醒，直覺不妙，急忙跑到宋男的駕駛座，找宋男理論，要宋男下車處理，宋男也因重力撞擊，飽受驚嚇，胸部挫傷，還好傷勢不重。

警方轉述張男弟弟的說法，當時，他們一家3兄弟各自騎機車要祭祖掃墓，怎麼也想到，騎在最前頭的張男，行經案發地時，突然被宋男後車撞上倒地。

附近居民目睹車禍報警處理，消防救護車趕抵現場，把張男送醫治療，張男被送到醫院後，人醒過來，經包紮治療後離院。

居民表示，突然間，聽到「碰」的劇烈響聲，嚇了一大跳，好奇探望就發現騎士連人帶車倒地，多台車體受損被撞毀，地面留下撞碎的汽機車零件，車禍現場一片狼藉。

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  • 撞車和被撞的車子，車體都被撞爛。（圖記者張聰秋翻攝）

    撞車和被撞的車子，車體都被撞爛。（圖記者張聰秋翻攝）

  • 車禍造成路旁5車受損。（圖記者張聰秋翻攝）

    車禍造成路旁5車受損。（圖記者張聰秋翻攝）

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