連送逾期鋼瓶給店家 萬丹一瓦斯行列重點稽查對象

2017-04-04 17:04

〔記者葉永騫／萬丹報導〕萬丹鄉新庄地區一家瓦斯行上個月被查獲使用超過10年以上的逾期鋼瓶，今天又被民眾發現該瓦斯行疑又載運逾期鋼瓶給商家，但消防局獲報前往查緝時瓶子已換過，消防局表明，將把該瓦斯行列為稽查重點對象。

萬丹鄉一家瓦斯行上個月被商家發現載運過期的桶裝瓦斯給商家使用，離譜的是這些瓦斯桶還有超過使用年限10年以上，相當的危險，消防局獲報後前往查緝，當場依違反公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準管理等法開出了2萬元罰單給瓦斯行要求改善，沒想到今天又有民眾在萬丹鄉的一家早餐店發現使用的桶裝瓦斯也是疑似同一家的瓦斯行的逾期鋼瓶，並且po上「屏東縣萬丹鄉交流地」社群網站表達不滿。

屏東縣消防局獲報後下午派出查緝人員前往現場調查，發現原來的4支疑似過期鋼瓶都已經換過了，查稽日期都符合規定，消防局也向店家宣導只要瓦斯行載運逾期的鋼瓶供店家使用，可以向消防局通報檢舉，一定會嚴格查處。

消防局表示，這家瓦斯行已經列為稽查重點對象，將會對其加強查驗，防止再把逾期的鋼瓶拿來使用，也請民眾多加注意家中的瓦斯鋼瓶有沒有逾期，以維護居家的安全。