破天荒「路等人」！南投首見「最有人情味之路」
2017-04-04 17:06
〔記者謝介裕／南投報導〕誰說時間不等人？南投縣名間國中旁道路新建工程便打破世人刻板印象，因1位地主同意配合提供道路所須用地後病逝，一旦道路動工，該地主房子須被拆，其家人也被須另尋棲身之所，基於對亡者的尊敬，從公所、縣府至中央態度一致，將等到農曆5月（國曆6月底）亡者「對年」過後再開工，這一等就使得工程進度晚了半年左右，但卻也獲民意支持，使得該道路工程被地方封為「最有人情味之路」的美譽。
台3線係名間國中對外聯繫唯一孔道，惟因車流量相當多，危及學生與家長上下課安全，如今公所計畫在學校旁闢建一條新路聯繫名松路，長約400多公尺、寬約12公尺，包括土地徵收費用在內，總工程費5000多萬元，一旦完工，素有「名間後花園」之稱的松柏嶺10個村落，也無須橫越台3線，便可透過新路與學校聯繫，大幅降低交通事故發生率。
去年10多位地主們已同意配合土地徵收，且已陸續領取地上物補償費，並無人杯葛、阻撓，何以迄今尚未開工？引發各界關注。
名間鄉長陳文德表示，該道路新建工程用地徵收過程中，不料，有1位地主病逝，據坊間習俗，人死後一定要做「對年」，代表親人已亡故1週年，逐漸脫離悲傷陰霾之意，若貿然動工，對亡者與其家人而言，可說都是一大忌諱，經說明後，地方民眾迄補助經費的縣府、中央也都能理解、體諒，更凸顯公所在「法」以外，兼顧情理的一面。
除此，公所也將隨道路新建工程，一併改善排水系統，並就管線進行汰舊換新，屆時完工，水患與交通2大難題，便都可迎刃而解。
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