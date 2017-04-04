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保時捷車隊逆向擋道 網友：有錢人開車都這樣？

包括3輛保時捷休旅車在內的4部自小客，昨天在西屯區福林路段違規逆向行駛。（翻攝自爆料公社）

2017-04-04  17:05

〔記者許國楨／台中報導〕包括3輛保時捷休旅車在內的4部自小客，昨下午行經台中市西屯區一處路幅較狹窄的路段時，先是開到對向車道逆向超車，未料遇到前方車陣停等紅燈無法開回原車道，因此造成對向汽機車受阻無法通行，有網友將過程分享到臉書社團，警方對此表示，將開罰。

台中市第六分局表示，這起交通違規案發生在昨天下午1時58分，當時因西屯區福林路路段路幅較狹窄，且有車輛排隊停等紅燈，導致4輛逆向行駛的車輛，無法順利返回原本應行駛車道，妨礙對向車道行進。

有網友將過程分享到臉書《爆料公社》，影片顯示，福林路僅雙線道，一名騎士完全被前方逆向的車輛阻擋，無法通行，期間第1輛黑色轎車、第2輛保時捷休旅車趁隙鑽回原車道，第3、4輛保時捷則因前方排隊等紅燈插不進去，等了許久才開回原車道。

網友對此嘲諷：「原來駕駛人的素質真「高」尚啊！」 其他網友看了也紛紛留言，「看來是車聚，照的這麼明顯，一車一張逆向應該不過分」、「完全沒人想要讓他先過，好丟臉」、「有錢人開車都這樣嗎？」。

警方則表示，經檢視影片內容後，將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」規定，對該4輛轎車開出罰單，處以900元罰鍰。

相關影片請見︰

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  • 逆向行駛的保時捷休旅車，見前方有車立即鑽回原車道。（翻攝自爆料公社）

    逆向行駛的保時捷休旅車，見前方有車立即鑽回原車道。（翻攝自爆料公社）

  • 機車騎士揮手示意逆向行駛的保時捷休旅車讓開。（翻攝自爆料公社）

    機車騎士揮手示意逆向行駛的保時捷休旅車讓開。（翻攝自爆料公社）

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