賭場藏匿荖葉園 台東警翻牆破獲
2017-04-04 16:49
［記者陳賢義／台東報導］沉迷賭海祖先也不庇佑！台東陳姓男子嗜賭如命，自認清明連續假期「法律」也放假，以荖葉園作掩護揪眾聚賭，台東警分局循線據報，昨天下午會同台東縣警局督察科揮軍出擊，眾賭客赫見鳥獸散，但都難逃警方佈下的天羅地網，12名賭客全就逮，警方當場查扣90餘萬元賭資及及天九牌、骰子等證物，訊後昨依賭博罪嫌移送法辦。
清明連續假期甫開始，台東警分局就循線據報台東火車站近郊的舊荖葉園有賭客群聚，不但鐵門深鎖，還以黑網圍繞作掩護，聯外道路狹小，不動聲色明查暗訪，昨天下午出動特警偕同縣警局督查室掃蕩，抵達現場人聲鼎沸、大肆開賭，聯外道路都有把風人員往來梭巡，突破不易，攀越高聳鐵門直達賭場，吆喝賭客們見警衝進喝令「不要動！」全愣住。
魔高一尺、道高一丈，眾賭客見警衝入，嚇得四處逃竄，不敵優勢全落網，現場起出賭資90萬9250元及天九牌、骰子等證物，陳姓主嫌啞口無言坦承不諱。台東警分局長陳膺方表示，法律無假期，賭博易衍生許多家庭社會問題，因賭而傾家蕩產、或因賭而作奸犯科案件時有所聞，嚴重危害個人身心健康及家庭幸福和樂，籲民勿心存僥倖。
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