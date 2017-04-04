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法國比基尼妹醉臥墾丁草地 女警「護屍」成功

2017-04-04  16:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁音樂季3日晚間落幕，有法國女樂迷疑似因為飲酒過量，穿著清涼比基尼倒臥在墾丁一處草地上，恆春女警鄭采芸巡邏時，發現有不少男子在附近覬覦著，立刻上前為她披上外衣，並透過臉書聯繫上其友人，避免一起可能的「撿屍」案件。

「全身上下除了比基尼，沒有任何東西。」女警鄭采芸說，法國女學生Camelia實在相當大膽，在人潮眾多的墾丁大街附近喝成爛醉，擔心衍生性侵或其他犯罪行為，為她披上衣服後，不斷以英語溝通，終於問出同行友人下落。

多益英檢近900分的鄭采芸，透過臉書聯繫上法女友人Daniel，得知Camelia喝醉後把草地當成住宿的露營區，才會隨性的躺下就睡著，在其他員警協助下，順利將她護送回露營區。

Camelia久醒後也特別致電恆春警局向鄭采芸道謝，大讚臺灣警方非常友善，下次還要來參加墾丁音樂季；恆春分局分局長曾學貴呼籲，參加春天吶喊活動之女性深夜時段，應避免落單，如有飲酒，更應結伴而行，避免性侵案件發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 女警鄭采芸透過臉書聯繫法女友人。（記者蔡宗憲翻攝）

    女警鄭采芸透過臉書聯繫法女友人。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 女警鄭采芸透過臉書聯繫法女友人。（記者蔡宗憲翻攝）

    女警鄭采芸透過臉書聯繫法女友人。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 法國比妹醉臥墾丁草地，女警緊急「護屍」成功。（記者蔡宗憲攝）

    法國比妹醉臥墾丁草地，女警緊急「護屍」成功。（記者蔡宗憲攝）

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相關關鍵字： 墾丁音樂季 撿屍 比基尼 比基尼辣妹
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