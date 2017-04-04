百年古剎插滿五星旗 4比丘尼想「拿回淪陷區」
比丘尼建鐵皮屋設「反共基地」，其身後建物即為舊碧雲禪寺，紅色五星旗高掛。（記者顏宏駿攝）
〔記者顏宏駿／彰化報導〕「政府撤退來台，建立復興基地，等待反共的號角興起，必定跨過海峽，消滅萬惡共匪」，多麼熟悉的反共台詞，台灣5、6年級生都能朗朗上口，但在現今台灣，真的有一個「反共復興基地」！彰化縣二水鄉4名比丘尼，6年前因廟產敗訴，被迫搬離原寺，結果勝訴的建商魏明仁，當起「中國人」，把寺廟改為「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，每天早晚升五星旗、唱中國國歌，佛寺四週插滿五星旗。
碧雲禪寺在二水鄉立寺百年，是知名的古剎，10多年前因信徒過多，寺方委由建商魏明仁擴建，雙方發生債務糾紛，多次訴訟下來皆碧雲禪寺敗訴，6年前寺方被迫交出寺產，整間佛寺落入魏明仁手裡。
住持釋懷宗說，法院公文寄來，一個禮拜後要清點移交，她加上3名比丘尼，像似在逃難一樣，被「掃地出門」，大家都以為「很快就會回去」，就在寺的旁邊「安營紮寨」，生活十分克難，因擔心對方會過來騷擾、嗆聲，立即叫人搭起鐵圍籬，從此長達30公尺的鐵圍籬隔出「台灣」與「中國」的碧雲禪寺。
釋懷宗說，堂堂一間百年古剎，如今變成「鐵皮屋寺廟」，她每天以淚洗面，自責自己太天真，誤信奸商，許多不知情的信眾更無辜，原本是要拜觀世音菩薩，結果跑到隔壁，發現原本放佛像的大殿寫著「中國夢」三個大字，寺的四週插滿五星旗，這下才知誤闖「中國人的地盤」。
從今年1月1日起，魏明仁早、晚在此升五星旗，還放中國國歌和中共軍歌，她們被吵得必須塞耳塞，比丘尼不甘示弱，播「阿彌陀佛」和佛教符號反制，但對方完全不收斂，後來是透過警方和里長出面，對方才把聲音關小一點。目前雙方仍有數件案子在高等法院訴訟中。釋懷宗說「邪不勝正」有朝一日她一定能「拿回淪陷區」。
依刑法100條，意圖破壞國體，竊據國土或以非法之方法變更國憲，顛覆政府。處七年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。但彰化檢方表示，刑法100條的成立要件必須有強暴或脅迫的行為，魏明仁在私人的土地上「做動作」，為「思想犯」，台灣是言論自由的國家，所以檢方也無法作強制性的作為。
目前彰化府文化局、建設處、水資處都前來勘查，後殿被列為「暫定古蹟」，前殿疑無建築執照，早在卓伯源擔任縣長時就列為「違章建築」報拆。
對此，魏明仁今天表示，本基地房地產經法院拍賣，由他合法取得。當時點交，就是目前所見到的現況沒有改變，縱有違章建築情事，亦屬先前所有權人「碧雲禪寺」之責任，與現今所有權人無關。魏明仁說，他要在「台灣省」配合習近平主席建立具有中國特色社會主義國。
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