萬年溪大清掃 動用吊車加山貓

2017-04-04 15:37

〔記者葉永騫／屏東報導〕登革熱加上洪汛期將至，縣府今天對屏東市萬年溪進行大清掃，動用了大吊車、山貓等機具在河床來回清理，除了疏濬水道外也減少登革熱的發生。

春、夏交界期間是登革熱容易發生的時候，加上颱風季節就要來臨，河川的雜物堆積不但滋生蚊蟲，更可能阻擋水流造成地區淹水，因此縣府今天動用了大型的吊車及山貓趁著枯水期在萬年溪河床大力清理，只見山貓在河床旁邊快速的將雜物集中後再由吊車將雜物吊出河床放置於大卡車上運走，工人則是在旁邊清掃掉落的雜物，清理的速度十分效率，一下子就將一段段的河床清理完畢。

清理的工作也吸引了民眾的駐足觀賞，認為萬年溪一定要常常清理，否則雜草叢生後不但容易發生登革熱病媒蚊，還有一種小黑蚊更是讓附近的住戶頭疼萬分，民眾希望縣府除了清理河川外，對於空地及家戶環境水溝也要加強清理及噴藥消毒，才能減少登革熱和小黑蚊的發生。